В Одессе качели проломили голову молодой матери, которая спасала ребенка

В понедельник, 6 августа, в Одессе на Днепропетровской дороге, 97 качели на детской площадке проломили череп молодой матери. Инцидент произошел, когда женщина спасала своего сына.

Об этом сообщает местный ресурс 048.ua.

Как рассказала свидетель происшествия Виктория Соловей, что во время того как на качелях катались дети, на площадку внезапно побежал двухлетний мальчик. Его мама сразу же кинулась за ребенком и в этот момент качели со всей силы ударили женщину.

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"Мама от удара теряет сознание и получает два перелома со смещением, при которых нужна операция. Если бы мама не успела, ребенка бы просто убило", – рассказала очевидица.

На фото, опубликованном изданием, видно, что качели на детской площадке не огорожены забором.



Детская площадка в Одессе, на которой произошел инцидент