В Одессе карета скорой помощи врезалась в дерево: фото с места аварии
Из-за Mercedes в Одессе карета скорой помощи врезалась в дерево. Из-за столкновения пострадали четыре человека – водитель, фельдшер и двое пассажиров.
Так, 29-летний водитель Mercedes во время поворота налево не пропустил "скорую", сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
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Она, по словам очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной обгоняла колонну автотранспорта по встречной полосе движения. Из-за столкновения "скорая" с автомобилем выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.
ДТП с автомобилем и "скорой" в Одессе / Источник: od.npu.gov.ua
В результате аварии телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров "скорой". Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение,
– сообщают в полиции.
Сейчас на месте авария работала следственно-оперативная группа.
Фото с места аварии в Одессе / Источник: od.npu.gov.ua
Отметим, в Измаиле Одесской области прямо во время движения загорелся полицейский автомобиль. В этот момент в салоне находилась следственно-оперативная группа. Правоохранители как раз ехали на вызов.
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