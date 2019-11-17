В Одессе карета скорой помощи врезалась в дерево: фото с места аварии

Из-за Mercedes в Одессе карета скорой помощи врезалась в дерево. Из-за столкновения пострадали четыре человека – водитель, фельдшер и двое пассажиров.

Так, 29-летний водитель Mercedes во время поворота налево не пропустил "скорую", сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Смотрите также: Патрульные попали в жуткое ДТП в Мариуполе: фото

Она, по словам очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной обгоняла колонну автотранспорта по встречной полосе движения. Из-за столкновения "скорая" с автомобилем выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.



ДТП с автомобилем и "скорой" в Одессе / Источник: od.npu.gov.ua

В результате аварии телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров "скорой". Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение,

– сообщают в полиции.

Сейчас на месте авария работала следственно-оперативная группа.



Фото с места аварии в Одессе / Источник: od.npu.gov.ua

Отметим, в Измаиле Одесской области прямо во время движения загорелся полицейский автомобиль. В этот момент в салоне находилась следственно-оперативная группа. Правоохранители как раз ехали на вызов.