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      В Одессе карета скорой помощи врезалась в дерево: фото с места аварии

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      В Одессе произошло ДТП со "скорой" / Нацполиция

      Из-за Mercedes в Одессе карета скорой помощи врезалась в дерево. Из-за столкновения пострадали четыре человека – водитель, фельдшер и двое пассажиров.

      Так, 29-летний водитель Mercedes во время поворота налево не пропустил "скорую", сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

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      Она, по словам очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной обгоняла колонну автотранспорта по встречной полосе движения. Из-за столкновения "скорая" с автомобилем выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

      ДТП в Одесі
      ДТП с автомобилем и "скорой" в Одессе / Источник: od.npu.gov.ua

      В результате аварии телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров "скорой". Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение,
      – сообщают в полиции.

      Сейчас на месте авария работала следственно-оперативная группа.


      Фото с места аварии в Одессе / Источник: od.npu.gov.ua

      Отметим, в Измаиле Одесской области прямо во время движения загорелся полицейский автомобиль. В этот момент в салоне находилась следственно-оперативная группа. Правоохранители как раз ехали на вызов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Аварии и ДТП
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