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      В Одессе конфликт между приятелями закончился выброшенным из окна человеком

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      Мужчину выбросили со второго этажа
      Мужчину выбросили со второго этажа / Фото из открытых источников

      В центре Одессы компания выбросила из окна товарища-иностранца после громкой ссоры. Мужчину госпитализировали с переломами обеих ног и таза.

      Пострадавшим является 38-летний гражданин Финляндии. Он отдыхал в квартире знакомого одессита вместе с друзьями последнего, сообщили в полиции.

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      Затем в компании вспыхнула ссора, и фина выбросили из окна второго этажа. Мужчина покалечился, но его жизни ничего не угрожает.

      Почему произошел конфликт – пока не сообщают.

      Сейчас правоохранители устанавливают личности правонарушителей. Уголовное производство открыли по статье 122 "Умышленное телесное повреждение средней тяжести". Если вину нападавших докажут, им грозит до трех лет за решеткой.

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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