В Одессе конфликт между приятелями закончился выброшенным из окна человеком

В центре Одессы компания выбросила из окна товарища-иностранца после громкой ссоры. Мужчину госпитализировали с переломами обеих ног и таза.

Пострадавшим является 38-летний гражданин Финляндии. Он отдыхал в квартире знакомого одессита вместе с друзьями последнего, сообщили в полиции.

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Затем в компании вспыхнула ссора, и фина выбросили из окна второго этажа. Мужчина покалечился, но его жизни ничего не угрожает.

Почему произошел конфликт – пока не сообщают.

Сейчас правоохранители устанавливают личности правонарушителей. Уголовное производство открыли по статье 122 "Умышленное телесное повреждение средней тяжести". Если вину нападавших докажут, им грозит до трех лет за решеткой.