В Одессе мать пыталась задушить годовалую дочь

В Одессе женщина в неадекватном состоянии пыталась нанести вред своему ребенку.

Инцидент произошел на улице Судостроительной, в Одессе, в патрульную полицию позвонила бабушка.

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Она сообщила, что ее дочь пытается задушить собственного ребенка.

Правоохранители спасли девочку от неадекватной матери. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

На место прибыла скорая помощь и представители службы по делам детей. Женщину забрали в специализированную больницу.