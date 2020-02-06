В Одессе мать пыталась задушить годовалую дочь
В Одессе женщина в неадекватном состоянии пыталась нанести вред своему ребенку.
Инцидент произошел на улице Судостроительной, в Одессе, в патрульную полицию позвонила бабушка.
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Она сообщила, что ее дочь пытается задушить собственного ребенка.
Правоохранители спасли девочку от неадекватной матери. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
На место прибыла скорая помощь и представители службы по делам детей. Женщину забрали в специализированную больницу.
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