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      В Одессе мать пыталась задушить годовалую дочь

      5 Читати новину українською
      Мать пыталась убить своего ребенка / facebook.com

      В Одессе женщина в неадекватном состоянии пыталась нанести вред своему ребенку.

      Инцидент произошел на улице Судостроительной, в Одессе, в патрульную полицию позвонила бабушка.

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      Она сообщила, что ее дочь пытается задушить собственного ребенка.

      Правоохранители спасли девочку от неадекватной матери. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

      На место прибыла скорая помощь и представители службы по делам детей. Женщину забрали в специализированную больницу.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Одессы Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Криминал
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