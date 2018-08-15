В Одессе мужчина облил ребенка кислотой

В Одессе полицейские задержали мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика.

Об этом заявил начальник областного главка полиции Дмитрий Головин.

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"Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

Как отмечают Факты со ссылкой на начальника пресс-службы областной полиции Любовь Гордиевскую, инцидент произошел в курортной зоне города – на Французском бульваре. Подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

После этого мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на шее ребенка, голове и туловище появились ожоги. Мать потерпевшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.