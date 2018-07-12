19:42
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одессе мужчина устроил стрельбу по людям: среди пострадавших – несовершеннолетний

115 Читати новину українською
В Одессе мужчина устроил стрельбу по людям
В Одессе мужчина устроил стрельбу по людям / Фото из открытых источников

Утром 12 июля в Одессе мужчина устроил стрельбу из травматического оружия на Соборной площади. В результате ранения получили два человека, один из них – несовершеннолетний.

Об этом информируют активисты "Самооборона Майдана Одессы" на своей странице в Facebook.

Читайте также: Конфликт в центре Одессы закончился стрельбой

Сегодня около 5 утра активисты "Самообороны Одессы" задержали вооруженного преступника, который открыл стрельбу возле памятника Воронцову на Соборной площади ... Активисты патрулировали центр города. Около пяти часов утра они обратили внимание на шум на Соборной площади, который подняли  гости города из Днепра, катаясь на скейтах. Затем раздались выстрелы,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте событий самообороновцы увидели группу ребят, двое из них были ранены, а один из пострадавших – несовершеннолетний.

Активистам удалось догнать и задержать стрелка. По их словам, он вел себя вызывающе. Злоумышленника передали в руки полиции.

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Криминальные новости Полиция Дети и несовершеннолетние Оружие
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
201
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук