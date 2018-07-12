В Одессе мужчина устроил стрельбу по людям: среди пострадавших – несовершеннолетний

Утром 12 июля в Одессе мужчина устроил стрельбу из травматического оружия на Соборной площади. В результате ранения получили два человека, один из них – несовершеннолетний.

Об этом информируют активисты "Самооборона Майдана Одессы" на своей странице в Facebook.

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Сегодня около 5 утра активисты "Самообороны Одессы" задержали вооруженного преступника, который открыл стрельбу возле памятника Воронцову на Соборной площади ... Активисты патрулировали центр города. Около пяти часов утра они обратили внимание на шум на Соборной площади, который подняли гости города из Днепра, катаясь на скейтах. Затем раздались выстрелы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте событий самообороновцы увидели группу ребят, двое из них были ранены, а один из пострадавших – несовершеннолетний.



Активистам удалось догнать и задержать стрелка. По их словам, он вел себя вызывающе. Злоумышленника передали в руки полиции.