18:25
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе на мужчину упал камень с фасада здания: фото

55 Читати новину українською
В Одессе на мужчину упал камень
В Одессе на мужчину упал камень / Пресс-служба полиции Одесской области

В воскресенье, 1 апреля, в центре Одессы из-за сильного ветра с фасада здания упал камень. Этот камень попал в прохожего мужчину, в результате чего тот потерял сознание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Рядом с местом происшествия проводили патрулирование бойцы Нацгвардии. Они мгновенно оттянули мужчину на безопасное расстояние, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Читайте также: В центре Киева с крыши дома упала девушка

Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице под наблюдением медиков. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Полицейские загородили место инцидента и контролируют ситуацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий
сегодня, 18:04 Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий
60
1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире
сегодня, 18:03 1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире
Анастасія Ковач-Петрушенко 1427
Украина должна предложить миру свой iPhone
сегодня, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 3632
Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
сегодня, 13:46 Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
Борис Немировський 355
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сегодня, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 915
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Маску и не снилось: бывший руководитель полиции устроил спектакль после пьяного вождения
 25 марта , 01:41
Прогноз погоды на 3 декабря: температура удивит контрастами – от -3 на западе, до +17 на юге
 3 декабря 2017 , 06:30
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук