В Одессе на пляж снова выбросило мертвых дельфинов: это уже третий случай за месяц

Минимум на двух пляжах Одессы обнаружили туши мертвых дельфинов – возле Совиньона и на пляже "Дельфин", вблизи Трассы здоровья. По словам местных жителей, млекопитающие могли погибнуть в результате недавнего шторма. Кроме того, дельфины часто гибнут, запутавшись в сетях браконьеров.

Насчет мертвого дельфина на Совиньйоне, то это, вероятно, взрослая особь афалины. На место уже вызвали сотрудников ГСЧС, передает "Думская".

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Мертвый дельфин на пляже возле Совиньона

О еще одном мертвом дельфине (вероятно, также афалина) сообщил в фейсбуке бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. По его словам, инцидент произошел на пляже "Дельфин" два дня назад. И до сих пор соответствующие службы не могут забрать мертвое тело животного, хотя представители пляжа к ним неоднократно обращались.

"Конечно, работники пляжа понятия не имеют, что с ним делать", – добавляет Саакашвили.

По информации местного "7 канала", после того, как на пляж "Дельфин" выбросило мертвое животное, туда прибыли полицейские и биологи.

Мертвый дельфин вблизи пляжа "Дельфин" в Одессе

Отметим, что это уже третий случай в течение одного месяца. Раньше мертвых дельфинов дважды обнаруживали на пляже в Крыжановке – 14 октября и 4 ноября. Относительно первого случая, то тогда мертвое животное выбросило вместе с водорослями и кучей мертвой рыбы. В дельфинарии "Немо" объяснили, что, судя по всему, на берег выбросило так называемую азовку, или морскую свинью.

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Мертвый дельфин на пляже в Крыжановке: смотрите видео

К сожалению, гибель дельфинов в естественной среде – не такое уж и редкое явление и случается все чаще. Причиной этому могут быть и заболевания, и недостаток пищи, и загрязненность акватории. К берегу дельфины подплывают только если терпят бедствие или находятся в плохом самочувствии. Если дельфин подплыл к берегу – это раненое или больное животное, которому нужна помощь, не пытайтесь с ним играть. Если вы видите признаки разложения, не прикасайтесь к животному. Позвоните в соответствующие службы или в дельфинарий, если такой действует в городе,

– отметила в комментарии "Думской" главный тренер "Немо" Елена Колмогорова.

Мертвый дельфин на пляже в Крыжановке