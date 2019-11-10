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      В Одессе на пляж снова выбросило мертвых дельфинов: это уже третий случай за месяц

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      На одесских пляжах за выходные обнаружили двух мертвых дельфинов
      На одесских пляжах за выходные обнаружили двух мертвых дельфинов / Коллаж 24 канала

      Минимум на двух пляжах Одессы обнаружили туши мертвых дельфинов – возле Совиньона и на пляже "Дельфин", вблизи Трассы здоровья. По словам местных жителей, млекопитающие могли погибнуть в результате недавнего шторма. Кроме того, дельфины часто гибнут, запутавшись в сетях браконьеров.

      Насчет мертвого дельфина на Совиньйоне, то это, вероятно, взрослая особь афалины. На место уже вызвали сотрудников ГСЧС, передает "Думская".

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      Мервий дельфін, Одеса пляж, надзвичайні ситуації
      Мертвый дельфин на пляже возле Совиньона

      О еще одном мертвом дельфине (вероятно, также афалина) сообщил в фейсбуке бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. По его словам, инцидент произошел на пляже "Дельфин" два дня назад. И до сих пор соответствующие службы не могут забрать мертвое тело животного, хотя представители пляжа к ним неоднократно обращались.

      "Конечно, работники пляжа понятия не имеют, что с ним делать", – добавляет Саакашвили.

      По информации местного "7 канала", после того, как на пляж "Дельфин" выбросило мертвое животное, туда прибыли полицейские и биологи.

      Мертвый дельфин вблизи пляжа "Дельфин" в Одессе

      Отметим, что это уже третий случай в течение одного месяца. Раньше мертвых дельфинов дважды обнаруживали на пляже в Крыжановке – 14 октября и 4 ноября. Относительно первого случая, то тогда мертвое животное выбросило вместе с водорослями и кучей мертвой рыбы. В дельфинарии "Немо" объяснили, что, судя по всему, на берег выбросило так называемую азовку, или морскую свинью.

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      Мертвый дельфин на пляже в Крыжановке: смотрите видео

      К сожалению, гибель дельфинов в естественной среде – не такое уж и редкое явление и случается все чаще. Причиной этому могут быть и заболевания, и недостаток пищи, и загрязненность акватории. К берегу дельфины подплывают только если терпят бедствие или находятся в плохом самочувствии. Если дельфин подплыл к берегу – это раненое или больное животное, которому нужна помощь, не пытайтесь с ним играть. Если вы видите признаки разложения, не прикасайтесь к животному. Позвоните в соответствующие службы или в дельфинарий, если такой действует в городе,
      – отметила в комментарии "Думской" главный тренер "Немо" Елена Колмогорова.

      Пляж, Крижанівка, дельфін, Одеса, мертвий Мертвый дельфин на пляже в Крыжановке

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Одессы Мир животных
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