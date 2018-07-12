В Одессе на территории Гидрометцентра прогремел взрыв: здание полностью разрушено (фото)
В Одессе на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогремел взрыв. Произошло чрезвычайное происшествие 12 июля.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
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В результате взрыва полностью разрушено одноэтажное здание газогенераторной станции по заправке водородных баллонов.
Предварительно установлено, что взорвался баллон с водородом, который использовали для заправки зондов. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
Источник: 24 Канал
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