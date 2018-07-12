В Одессе на территории Гидрометцентра прогремел взрыв: здание полностью разрушено (фото)

В Одессе на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогремел взрыв. Произошло чрезвычайное происшествие 12 июля.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Читайте также: В Минобороны назвали причину взрыва миномета на Ровненском полигоне

В результате взрыва полностью разрушено одноэтажное здание газогенераторной станции по заправке водородных баллонов.

Предварительно установлено, что взорвался баллон с водородом, который использовали для заправки зондов. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.