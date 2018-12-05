В Одессе на вокзале эвакуировали полтысячи человек из-за подозрительной сумки

5 декабря из здания главного железнодорожного вокзала в Одессе были эвакуированы около 500 человек.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"В 07:34 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале "Одесса-Главная" в кассовом зале обнаружена подозрительна сумка без присмотра", – объясняют правоохранители.

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Все сотрудники и посетители вокзала были эвакуированы. Для выяснения ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Оказалось, что в сумке находились личные вещи. Опасных веществ и предметов там не было. После этого работу вокзала возобновили.

Напомним, Арсен Аваков назвал Одессу столицей криминального мира Украины. Он также рассказал, что для стабилизации ситуации в город будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.

28 ноября в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, после чего начались столкновения. Ранее в Одессе состоялся ряд нападений на активистов. Наблюдатели считают, что эти нападения осуществляются под прикрытием мэра Одессы Геннадия Труханова и правоохранителей.