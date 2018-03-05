В Одессе начался межпарламентский совет Украина – НАТО

Вопрос газового шантажа со стороны России и угрозу нового оружия в понедельник, 5 марта, обсудят в Одессе. Здесь начался межпарламентский совет Украина-НАТО.

12 представителей стран-альянса вместе с украинскими политиками будут решать, как совместно противодействовать России в гибридной войне.

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Не обойдут и вопросы развития Вооруженных сил Украины в целом. Заседание совета символически проводят в дни четвертой годовщины аннексии Крыма.

"Мы ожидаем от наших партнеров так же оборонительного вооружения – не оружие наступления. Здесь важны позиции Канады, США, которые наконец приняли соответствующие решения, благодаря которым Украина сможет покупать это оборонительное вооружение. Но еще раз подчеркиваю: Украина стоит на том, что мы должны политико-дипломатическим способом урегулировать ситуацию на Донбассе", – сказала первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.