В Одессе наказали водителя маршрутки, который показал ветерану АТО средний палец: подробности

Водителя маршрутки в Одессе на неделю отстранили от работы. Такое наказание ввел в силу перевозчик за то, что мужчина регулярно издевался над участником боевых действий на востоке Украины.

На время отстранения от работы заработная плата водителю Валентину Бабчинскому не будет начисляться, информирует 048.ua.

Читайте также: "Как хочешь, так и едь": под Киевом водитель маршрутки набросился на инвалида войны (видео)

Отмечается, что ранее ветеран АТО в Одессе сообщил, что водитель маршрутки постоянно над ним смеется, а в последний раз начал публично оскорблять бойца. Мужчине удалось запечатлеть, как водитель автобуса показывает ему средний палец.

За такое поведение перевозчик наказал Бабчинского отстранением от работы на неделю. Так, "за некультурное отношение" к пассажирам водитель не имеет права выходить на маршрут до 22 августа включительно.



Приказ об отстранении водителя 13 августа подписал руководитель ПАО "Севертранс"