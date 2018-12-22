В Одессе нашли человеческие останки, которые пролежали в баке для топлива 20 лет
В одном из частных домов в Суворовском районе Одесской области обнаружили скелетированные останки двух тел.
Об этом сообщили правоохранителям жители дома, которые его арендуют, отметили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
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"Выяснилось, что более десяти лет дом сдается в аренду. Жители решили сделать канализацию и наняли работников, чтобы те прочистили емкость для хранения жидкого топлива, которая была вкопана возле дома и около 20 лет не использовалась по назначению. Во время откачки жидкости из емкости рабочие и обнаружили человеческие скелеты без внешних признаков насилия", – говорится в сообщении.
Вместе с человеческими останками обнаружили мужские часы, фрагменты одежды и женской сумки. Их передали на экспертизу.
Сейчас правоохранители пытаются установить личности погибших, обстоятельства и причины их смерти.
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