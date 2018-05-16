В Одессе нашли коньяк 30-х годов

Находкой старинного коньяка закончился необычный квест от Музея истории Шустова.

Два месяца любители загадок и ценители благородного напитка искали затерянный в далеких 30-х шустовський коньяк, чтобы вернуть "сокровища" Музею и получить в подарок бочонок выдержанного марочного коньяка "Золотой Дюк".

"Мы невероятно рады, что коньяк, который пролежал больше чем 80 лет в тайнике, вернулся и пополнил нашу коллекцию. А в субботу в стенах Музея коньячного дела Шустова мы не только отблагодарим того, кто нашел "клад", но и угостим всех желающих, открыв одну из найденных бутылок старинного коньяка", – рассказал директор Музея Сергей Дяченко.

Кроме того, 19 мая 2018 года в Музее гостей ждет сравнительная дегустация выдержанных коньяков Shustoff и французских коньяков 1960-1980-х годов. Об этом Сергей Дяченко написал на своей странице в Facebook.