19:06
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В Одессе неизвестные с дубинками напали на активистов, выступивших против незаконной застройки

      59 Читати новину українською
      Во время акции против незаконного строительства в Одессе вспыхнули столкновения
      Во время акции против незаконного строительства в Одессе вспыхнули столкновения / Нацполиция

      В четверг, 29 ноября, около 20 неизвестных напали на местных жителей и активистов, протестовавших против возведения незаконного здания на Гагаринском плато в Аркадии.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

      Читайте также: В Киеве ограбили жену экс-премьера

      Нападавшие били митингующих дубинками и применили слезоточивый газ.

      Столкновения в Одессе


      Столкновения в Одессе

       
      В результате столкновений одного пострадавшего активиста госпитализировали.
       
      Всего задержали 19 правонарушителей. Их личности устанавливаются.


      Столкновения в Одессе

      Инцидент квалифицировали как хулиганство. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.

      Видео: из-за незаконной застройки в Одессе вспыхнули столкновения

       

      Теги: Новости недвижимости скандальные застройки Строительство столкновения Полиция Новости Одессы Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Последствия автокефалии: что будет с Киево-Печерской лаврой после предоставления Украине Томоса
       25 октября , 19:41
      Порошенко поддержал увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен
       26 октября 2016 , 20:37 1
      Новенький Range Rover за 49 тысяч гривен – в Украине это реально
       31 июля , 13:01
      Украина – Словакия: Шовковский помогает Лунину – сборная провела тренировку на Арене Львов
       8 сентября , 20:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук