В Одессе неизвестные с дубинками напали на активистов, выступивших против незаконной застройки
В четверг, 29 ноября, около 20 неизвестных напали на местных жителей и активистов, протестовавших против возведения незаконного здания на Гагаринском плато в Аркадии.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
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Нападавшие били митингующих дубинками и применили слезоточивый газ.
Столкновения в Одессе
Столкновения в Одессе
В результате столкновений одного пострадавшего активиста госпитализировали.
Всего задержали 19 правонарушителей. Их личности устанавливаются.
Столкновения в Одессе
Инцидент квалифицировали как хулиганство. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства.
Видео: из-за незаконной застройки в Одессе вспыхнули столкновения
Источник: 24 Канал
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