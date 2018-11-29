В Одессе неизвестные с дубинками напали на активистов, выступивших против незаконной застройки

Во время акции против незаконного строительства в Одессе вспыхнули столкновения / Нацполиция

В четверг, 29 ноября, около 20 неизвестных напали на местных жителей и активистов, протестовавших против возведения незаконного здания на Гагаринском плато в Аркадии.