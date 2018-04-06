В Одессе неизвестные устроили серьезную драку со стульями: появилось видео

В Одессе на улице Дерибасовская посетители McDonald's устроили массовую драку.

Как сообщает местное издание INFOPORT, инцидент произошел еще вечером, 4 апреля, на летней площадке у ресторана быстрого питания.

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Во время словесной перепалки посетители вдруг начали бросаться стульями и другими предметами, которые попали под руки. Участники драки после инцидента скрылись.

О причинах конфликта и пострадавших информация пока отсутствует.

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В центре Одессы мужчины устроили драку стульями в McDonald's – видео