В Одессе неизвестные устроили серьезную драку со стульями: появилось видео
В Одессе на улице Дерибасовская посетители McDonald's устроили массовую драку.
Как сообщает местное издание INFOPORT, инцидент произошел еще вечером, 4 апреля, на летней площадке у ресторана быстрого питания.
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Во время словесной перепалки посетители вдруг начали бросаться стульями и другими предметами, которые попали под руки. Участники драки после инцидента скрылись.
О причинах конфликта и пострадавших информация пока отсутствует.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику!
В центре Одессы мужчины устроили драку стульями в McDonald's – видео
Источник: 24 Канал
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