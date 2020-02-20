В Одессе неизвестный устроил стрельбу на остановке: есть пострадавший – видео

В Одессе произошла стрельба 20 февраля рядом с остановкой общественного транспорта. До приезда полиции люди самостоятельно задержали нападавшего и отобрали у него оружие.

Стрельба произошла на улице Среднефонтанской. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской области.

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Полицейские уже задержали правонарушителя. У него изъяли два пистолета, похожих на травматические, и нож. Следователи устанавливают, откуда у задержанного оружие.

Смотрите видео с места стрельбы в Одессе:

Отметим, что 18 февраля в Одессе произошла стрельба в парикмахерской на Люстдорфской дороге. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и убежал.