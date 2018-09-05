В Одессе обстреляли активиста: фото и видео

Вечером в среду, 5 сентября, в Одессе неизвестный напал на местного активиста и волонтера Андрея Вагапова.

Об этом сообщил сам активист на своей странице в Facebook.

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"Меня расстреляли", – написал Вагапов.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Так, потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями обеих ног, где ему уже оказали необходимую помощь. Сейчас жизни активиста ничего не угрожает.

Известно, что неизвестный выстрелил в Вагапова у подъезда его дома. Стрелок выпустил три пули, две из которых попали в нижние конечности.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

В Одессе обстреляли активиста

Напомним, 2 августа в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором находился представитель "Народного руха Украины" Григорий Козьма, который ждал своего товарища Михаила Кузаконя, наехал грузовик. Сначала правоохранители хотели квалифицировать это нападение как ДТП, но все же переквалифицировали в покушение на убийство.