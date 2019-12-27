В Одессе оштрафовали нудиста, который ругался матом на прохожих

Правоохранители оштрафовали одессита, который матерился на прохожих, будучи голым.

Инцидент произошел 2 декабря в Малиновском районе города, сообщает "Пушкинская".

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В общественном месте мужчина без одежды выкрикивал нецензурные слова в сторону прохожих. На него составили административный протокол по мелкое хулиганство. Мужчину оштрафовали на 51 гривну и обязали заплатить судебный сбор 384 гривны.