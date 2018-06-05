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В Одессе от кори умер 10-месячный ребенок

43 Читати новину українською
Корь
Корь / www.volynnews.com

Мальчик умер в Одесской городской инфекционной клинической больнице, куда был доставлен из Николаевского района Одесской области.

Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, сообщает УНИАН.

По словам представителя департамента, ребенок умер от обширной пневмонии, ставшей осложнением заболевания корью. По данным волонтера Екатерины Ножевниковой, ребенок – самый младший в многодетной семье, где корью переболела вся семья.

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"Врачи сделали все возможное. Тяжелая пневмония, осложненная корью. Прививки ребенок не успел получить по возрасту – первые делают в один год. Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владика не вытащил, ведь родился ослабленным на раннем сроке", – рассказала Ножевникова.

Сейчас волонтеры готовят к отправке тело ребенка домой (200 километров от Одессы), поскольку его бабушка не может оперативно найти соответствующий транспорт. Ножевникова акцентировала, что все члены семьи (кроме умершего мальчика) были привиты от кори, и, по ее мнению, единственное, что могло предотвратить заражение – коллективный иммунитет.

 

Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Корь
Источник: 24 Канал
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