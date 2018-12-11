В Одессе от кори умер младенец

В Одессе из-за осложнений от кори умер мальчик 2017 года рождения.

Об сообщает УНИАН со ссылкой на департамент здравоохранения Одесского городского совета.

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Отмечается, что мальчик умер 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице.

Корь – что это? Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

"Ребенок – житель Одессы, 1 год 3 месяца, смерть наступила в результате коревой пневмонии. На момент поступления в больницу была информация о предшествующем контакте с больным корью", – сообщили в департаменте.

Известно, что ранее ребенок заболел бронхитом, поэтому лечился в другом учреждении (в Суворовском районе Одессы), где у него был контакт с больным корью. Затем его направили в инфекционную клиническую больницу, где диагностировали двустороннее воспаление легких.



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