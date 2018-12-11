В Одессе от кори умер младенец
В Одессе из-за осложнений от кори умер мальчик 2017 года рождения.
Об сообщает УНИАН со ссылкой на департамент здравоохранения Одесского городского совета.
Читайте также: Больше 2 тысяч украинцев заболели корью за неделю: данные Минздрава
Отмечается, что мальчик умер 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице.
"Ребенок – житель Одессы, 1 год 3 месяца, смерть наступила в результате коревой пневмонии. На момент поступления в больницу была информация о предшествующем контакте с больным корью", – сообщили в департаменте.
Известно, что ранее ребенок заболел бронхитом, поэтому лечился в другом учреждении (в Суворовском районе Одессы), где у него был контакт с больным корью. Затем его направили в инфекционную клиническую больницу, где диагностировали двустороннее воспаление легких.
Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряковсегодня , 22:01
-
"Насиров получил Томос о восстановлении в должности": соцсети обсуждают возобновление чиновникасегодня , 21:00
-
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фотосегодня , 21:00