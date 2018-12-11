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      В Одессе от кори умер младенец

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      В Одессе от кори умер ребенок
      В Одессе от кори умер ребенок / informator.news

      В Одессе из-за осложнений от кори умер мальчик 2017 года рождения.

      Об сообщает УНИАН со ссылкой на департамент здравоохранения Одесского городского совета.

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      Отмечается, что мальчик умер 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице.

       
      Корь – что это?
      Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

      "Ребенок – житель Одессы, 1 год 3 месяца, смерть наступила в результате коревой пневмонии. На момент поступления в больницу была информация о предшествующем контакте с больным корью", – сообщили в департаменте.

      Известно, что ранее ребенок заболел бронхитом, поэтому лечился в другом учреждении (в Суворовском районе Одессы), где у него был контакт с больным корью. Затем его направили в инфекционную клиническую больницу, где диагностировали двустороннее воспаление легких.

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      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Одессы Здоровье Дети Корь
      Источник: 24 Канал
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