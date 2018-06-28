02:02
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    16°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Одессе открыли информационный офис для моряков, – МИД

44 Читати новину українською
В украинском МИД сообщили об открытии информационного офиса для моряков
В украинском МИД сообщили об открытии информационного офиса для моряков / Фото из соцсетей

В украинском МИД сообщили об открытии информационного офиса для моряков. Он создан для того, чтобы предоставлять необходимые данные лицам, которые планируют работать на иностранных судах.

Об этом на своей странице в Twitter информирует украинский дипломат Василий Кирилич.

Читайте также: Туристическая полиция Одессы получила специально оборудованные велосипеды: фото

Задержание украинских моряков в Греции – это следствие. А лечить надо причины. Одна из них – неосведомленность. Сегодня открываем в Одессе информационный офис для моряков,
– говорится в сообщении.

По словам Кирилича, сейчас в МИД работают над открытием аналогичных офисов в Херсоне и Мариуполе.

Добавим, что дипломат в своем сообщении имел в виду ситуацию с судном RS 300-97, задержанным в ноябре 2016 года в Греции.

Напомним, этот корабль с экипажем в составе 7 украинских моряков, был задержан в Греции в ноябре 2016 года. Греческие власти утверждали, что корабль находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, власть хотела выяснить происхождение груза сигарет. Поэтому судно отбуксировали в порт Палеохора Ханьи на Крите.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы МИД Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 28 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук