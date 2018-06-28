В Одессе открыли информационный офис для моряков, – МИД

В украинском МИД сообщили об открытии информационного офиса для моряков. Он создан для того, чтобы предоставлять необходимые данные лицам, которые планируют работать на иностранных судах.

Об этом на своей странице в Twitter информирует украинский дипломат Василий Кирилич.

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Задержание украинских моряков в Греции – это следствие. А лечить надо причины. Одна из них – неосведомленность. Сегодня открываем в Одессе информационный офис для моряков,

– говорится в сообщении.

По словам Кирилича, сейчас в МИД работают над открытием аналогичных офисов в Херсоне и Мариуполе.

Добавим, что дипломат в своем сообщении имел в виду ситуацию с судном RS 300-97, задержанным в ноябре 2016 года в Греции.

Затримання українських моряків у Греції - це наслідок. А лікувати треба причини. Одна з них - непоінформованість. Сьогодні відкриваємо в Одесі інформаційний офіс для моряків. Працюємо над цим проектом для Херсона і Маріуполя. pic.twitter.com/NRb63bteMO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 червня 2018 р.

Напомним, этот корабль с экипажем в составе 7 украинских моряков, был задержан в Греции в ноябре 2016 года. Греческие власти утверждали, что корабль находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, власть хотела выяснить происхождение груза сигарет. Поэтому судно отбуксировали в порт Палеохора Ханьи на Крите.