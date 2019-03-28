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      В Одессе открыли памятники Трампу и Ким Чен Ыну в стиле соцреализма: фото, видео

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      Бюст Ким Чен Ына в Одессе
      Бюст Ким Чен Ына в Одессе / Думская

      В Одессе открыли шутливые памятники американскому президенту Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Бюсты выполнены из гипса и окрашены в золотой и серебряный цвета.

      Так, памятники 28 марта появились на Александровском проспекте Одессы. Они некоторое время простояли на гранитных тумбах вблизи Одесской гимназии №1. Об этом сообщает "Думская".

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      Автор памятников, художник Вадим Бондаренко, известный под псевдонимом Bondero, рассказал, что фигуры сделаны из гипса и окрашены в "классический тоталитарный соцреалистический цвет".

      Трамп президент США скульптура Одеса
      Золотистый Трамп – бюст американского лидера в Одессе


      А вот бюст Ким Чен Ына авторы покрасили в соцреалистический серебристый цвет

      На Александровском проспекте они простояли всего 2 часа. После этого - отправились в Музей современного искусства на Леонтовича. Уже оттуда их летом отправят на выставку в американский Майами.

      Сначала была арт-инсталляция в виде нарисованного бюста Трампа, а когда мы увидели интерес людей, решили сделать настоящие бюсты Трампа и Ына. Они стоят друг напротив друга, что символизирует переговоры между этими лидерами,
      – рассказал автор работ.

      В Одессе открыли памятники Трампу и Ким Чен Ыну: видео

       

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      Теги: Новости Украины Курьезные новости Новости Одессы Ким Чен Ын Дональд Трамп
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