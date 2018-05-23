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В Одессе отменили концерт Козловского

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Концерт Виталия Козловского в Одессе отменили
Концерт Виталия Козловского в Одессе отменили / Фото из открытых источников

Одесский клуб Itaka отменил концерт певца Виталия Козловского из-за его выступления 9 мая во Москве.

Об отмене концерта сообщила пресс-служба общественной организации "Небайдужі" (Неравнодушные) на своей странице в Facebook.

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Виталий Козловский

"Исполнитель оказался в эпицентре скандала после того, как выступил 9 мая в Москве. Ранее он заявлял, что не знает, кому принадлежит Крым и публично поддерживал Нелю Штепу, которая помогала войскам страны-агрессора захватить город Славянск", – сообщается в заметке .

Стоит заметить, что Одесса стала третьим украинским городом, где отменили концерт певца. До этого запланированные выступления отменили в Киеве и во Львове.

Ранее сообщалось, что одесские активисты организации "Всеукраинская люстрация" обратились к главе Одесской ОГА, руководству областных полиции и СБУ с требованием отменить выступление исполнителя в клубе Itaka запланированное на 2 июня, и как результат добились своего.

"Небайдужі" выражают благодарность организаторам выступления Виталия в Одессе за отмену данного мероприятия, в случае проведения стало бы жестом демонстрации неуважения к украинскому народу, что защищает сегодня страну от российского агрессора", – говорится в сообщении.

Напомним, после скандального выступления Виталия Козловского в Москве 9 мая, активисты радикальных организаций заявили, что не дадут провести концерты певца в украинских городах. Сам исполнитель заявил, что не считает свое выступление в России предательством и не боится травли, ведь он продвигал там "украинскую идею и нашу правду простым людям".

Теги: LifeStyle Музыка Виталий Козловский Российские гастролеры Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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