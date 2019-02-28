В Одессе парень ранил ножом в грудь полицейского

Милиционер успел позвонить в скорую, мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Когда 33-летний полицейский ночью возвращался с работы домой, увидел группу парней, которые ругались и оскорбляли девушку из своей же компании, отметили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

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Правоохранитель представился и сделал им замечание, на что они отреагировали агрессивно. Один из парней внезапно ударил полицейского ножом в грудь, а компания сразу убежала.



Полицейский подошел к компании, когда те громко выясняли отношения

После часа поисков злоумышленника нашли, обыскали его дом и обнаружили там нож, которым он и ранил полицейского. Нападавшему – 21 год, ранее его уже судили за разбой.



Правоохранители нашли нож, которым мужчина ранил полицейского

За нападение на полицейского мужчине грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.