В Одессе патрульные спасли водителя, который потерял сознание за рулем

Из-за снижения уровня глюкозы в крови мужчина впал в диабетическую кому.

В пресс-службе Национальной полиции в Одесской области рассказали, что получили вызов примерно в 4:00 – им сообщили о брошенном автомобиле, который препятствовал движению транспорта.

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Когда полицейские приехали на указанную улицу, то увидели в салоне мужчину в бессознательном состоянии.

Правоохранители начали оказывать водителю медицинскую помощь и сразу вызвали скорую. Медики обнаружили, что у мужчины – смертельно низкий уровень глюкозы в крови. Вместе с патрульными они вывели потерпевшего из состояния диабетической комы.

Что такое гипогликемическая кома?Это клинический синдром, который возникает при резком снижении уровня глюкозы в крови и приводит к глубоким нарушениям со стороны головного мозга, возникновению комы с длительной потерей сознания.

Впоследствии полицейские перепарковали автомобиль и сопроводили мужчину домой, когда его самочувствие улучшилось.