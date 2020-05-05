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      В Одессе патрульные выстрелили в собаку: детали инцидента и видео

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      В Одессе патрульные выстрелили в собаку – видео
      Патрульні вистрелили у бійцівського собаку / скриншот з відео

      За то, что патрульные во время вызова выстрелили в собаку бойцовской породы, разгорелся скандал. Зоозащитники обвинили полицейских в жестокости, а те рассказали о своих мотивах и опубликовали видео с бодикамер.

      Поліцейські змушені були використати зброю, бо агресивний собака накинувся на них. Так інцидент охарактеризували у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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      Чому патрульні стріляли

      Поліцію викликав місцевий мешканець і розповів, що біля дитячого майданчика на лавці перебуває нетверезий чоловік з собакою. Чотирилапий був без намордника і повідця, і за словами заявника, кидався на дітей.

      На відео з натільних камер, які опублікували патрульні, видно, що господар собаки був нетверезим та поводився неадекватно. Окрім того, він бив свого пса і лаяв його на очах у десятка свідків. Коли патрульний підійшов ближче до господаря пса і подав повідець, чоловік нацькував собаку на правоохоронця. 

      Пес накинувся на патрульного, тоді він дістав зброю, а також одночасно його колега, і вистрілили у пса.

      Господаря пса інспектори опісля затримали, а поранену тварину передали спеціалістам до ветеринарної лікарні.

      Як патрульні вистрелили у собаку – дивіться відео з бодікамер

      Що кажуть зоозахисники

      Відео у мережу спершу виклала організація  "Animal SOS Odessa". Зоозахисники і звичайні коментатори звинуватили поліцейських у надмірній і невиправданій жорстокості.

      У дописі йшлося про те, що поліцейські одразу нібито дістали зброю, щойно підійшовши, і стали господареві погрожувати. 

      Активісти пишуть, що спершу варто було викликати муніципальну службу з відлову тварин, а вже потім намагатися домовитися із господарем. Окрім того, зазначено, що пес отримав аж три кулі.

      Опісля інциденту, як стверджують зоозахисники, їм самим довелося ловити собаку і транспортувати її до клініки.

      Наразі пес перебуває під опікою організації "Animal SOS Odessa", лікарі піклуються про нього та слідкують за його станом.

      Пес Одеса
      Собакою опікуються зоозахисники

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Постраждалі Мир животных Полиция
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