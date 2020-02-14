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      В Одессе перевернулась пожарная машина

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      В Одессе перевернулась пожарная машина / dumskaya.net

      Авария с участием пожарной машины произошла на перекрестке улиц в Одессе. Пострадавших нет.

      Инцидент произошел около 6 утра на перекрестке улиц Балковской и Дальницкой в Одессе, сообщает "Думская".

      Читайте также: Пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП в Одесской области: видео

      После столкновения с авто Audi A4 автомобиль ГСЧС перевернулся и заблокировал проезд.

      Авто пожежне
      Пожарное авто заблокировало проезд / Фото: 048.ua

      Пожарный автомобиль перевернулся в Одессе – смотрите видео:

      Пострадавших в результате ДТП нет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы
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