В Одессе перевернулась пожарная машина
Авария с участием пожарной машины произошла на перекрестке улиц в Одессе. Пострадавших нет.
Инцидент произошел около 6 утра на перекрестке улиц Балковской и Дальницкой в Одессе, сообщает "Думская".
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После столкновения с авто Audi A4 автомобиль ГСЧС перевернулся и заблокировал проезд.
Пожарное авто заблокировало проезд / Фото: 048.ua
Пожарный автомобиль перевернулся в Одессе – смотрите видео:
Пострадавших в результате ДТП нет.
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