В Одессе перевернулась пожарная машина

Авария с участием пожарной машины произошла на перекрестке улиц в Одессе. Пострадавших нет.

Инцидент произошел около 6 утра на перекрестке улиц Балковской и Дальницкой в Одессе, сообщает "Думская". Читайте также: Пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП в Одесской области: видео После столкновения с авто Audi A4 автомобиль ГСЧС перевернулся и заблокировал проезд.

Пожарное авто заблокировало проезд / Фото: 048.ua Пожарный автомобиль перевернулся в Одессе – смотрите видео: Пострадавших в результате ДТП нет.