В Одессе активисты пикетировали российское консульство, чтобы напомнить о годовщине плена украинских военных моряков. Сегодня – 9 месяцев, с тех пор как россияне протаранили и обстреляли 3 украинских военных корабля в Керченском проливе и лишили свободы 24 моряков.

В акции приняли участие представители ОО "Заложники Кремля" и одесский центр ОО "С14". Они держали в руках знамя Военно-морских сил Украины, а также сине-желтый и красно-черный флаги. Активисты вышли с плакатами: #Free Sentsov, #Free Azov Sea Sailors, #Free Ukrainian POWs.

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Руководитель ОО "Заложники Кремля" (в центре) и представители "С14" / Фото 24 канал



Активисты пикетировали консульство РФ чтобы напомнить о годовщине плена украинских моряков / Фото 24 канал



Протестующие с плакатами и надписями пикетировали консульство РФ в Одессе / Фото 24 канал

Россия обвиняет пленных украинских моряков по надуманным статьям, эти обвинения не имеют никакого отношения к реальности. Военнопленные моряки находятся в следственном изоляторе ФСБ Лефортово. Состояние их здоровья нормальное, кроме трех, которых ранили при захвате в плен. Мы организовали акцию в поддержку и за свободу всех заложников Кремля, потому что сегодня также 4 года со дня незаконного приговора Олегу Сенцов и Александру Кольченко. Их дела тоже сфальсифицированы. Сегодня за решеткой в России – 147 украинцев. Практически все они находятся в плену за то, что украинцы,

– сказал организатор акции, руководитель ОО "Заложники Кремля", политический беженец из РФ Александр Шелковенков.

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Александр Шелковенков / Фото 24 канал



Пикет под стенами консульства РФ в Одессе / Фото 24 канал

Активист отметил: важно актуализировать тему пленников Кремля в информационном пространстве Украины, а также на международной арене. По его словам, надо писать письма всем заложникам Кремля. Это уменьшает вероятность, что их будут психологически и морально пытать в российских тюрьмах.

Отправлять письма военнопленным морякам надо по адресу: СИЗО-2, Лефортовский вал 5, а / я 201, Москва, Россия, 111020. Сделать это можно обычной почтой или через электронную сеть "Фсин-Письмо". Адреса людей, содержащихся в России можно найти по этой ссылке.

Письма заключенным крымчанам надо отправлять в Центр гражданских свобод по адресу 01024, г. Киев, ул. Бассейная, 9-Г, оф. 25, а дальше их перешлют адресатам. Важно отметить, что письма эти нужно писать на русском языке с соблюдением цензуры, чтобы российские тюремщики не нашли там лозунгов, на их взгляд, похожих на экстремистские.

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Российский флаг на стенах консульства РФ / Фото 24 канал



Консульство РФ в Одессе / Фото 24 канал

По словам Шелковенкова, важно после вероятного обмена не забывать о других украинцах, которые в неволе, и всеми способами добиваться их возвращения домой. Кроме того, политический беженец из РФ предположил, настолько можно доверять слухам об обмене 28-29 августа.

Многим российским террористам, которые находятся в тюрьме, сейчас меняют меру пресечения. Например, сепаратиста Евгения Мефьодова, который сидел за решеткой по делу "2 мая", сначала выпустили под залог, а недавно вообще выпустили на свободу под личное обязательство. Это свидетельствует о возможности обмена. Важно, чтобы он не сорвался. Понимаете, доверять России нет смысла! Потому что РФ может параллельно делать совсем другое, чем обещает ...

– сказал Шелковенков.

Активисты также проинформировали, что украинского режиссера и писателя Олега Сенцова скорее всего не выпустят на свободу в конце августа. По словам организатора акции, Сенцов – это козырь в руках русских, и поэтому его будут держать до последнего.

Шелковенков на акции протеста в Одессе / Фото 24 канал

"Он козырь, потому что не сломался под физическими и моральными пытками в Мордоре, не отказался от своих идей и стал символом противодействия российской агрессии. Последние новости от Сенцова поступали давно, потому что его адвокат отказывается давать комментарии в связи с тем, что готовится обмен ", – сказал Шелковенков.

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По крайней доступной информацию из разных источников, режиссер сейчас находится в колонии в Лабытнанги, в Лефортово его не перевозили и к обмену не готовили.

Акцию в поддержку пленных украинцев под Генконсульством России в Одессе закончили выполнением Государственного гимна Украины.

Что известно о захвате украинских моряков?25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



В итоге России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Сейчас их удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. В частности, 17 июля российский суд продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным в три месяца. Заседание проводили в закрытом режиме. Моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме тех, которые касаются их имен, даты рождения и воинского звания.



25 мая трибунал ООН приказал России освободить моряков, однако Кремль считает, что трибунал не имеет права рассматривать этот инцидент.



Пленные украинские моряки / Инфографика 24 канала