В Одессе пьяная водитель Jaguar протаранила сразу 4 авто: фото и видео

5 июня в Одессе пьяная женщина за рулем Jaguar, не справившись с управлением, разбила сразу четыре автомобиля.

Об этом сообщает "Таймер".

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Как свидетельствуют очевидцы, водитель поворачивала на Сабенеив мост и, не справившись с управлением, столкнулась с другим авто. От удара Jaguar окончательно потерял управление и протаранил еще 3 автомобиля, которые стояли на обочине.



ДТП в Одессе



Водитель была в состоянии алкогольного опьянения

Женщина за рулем Jaguar протаранил 4 авто

На место происшествия прихала полиция. Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в крови водителя, что более чем в 10 раз превышает норму. На женщину составили админпротокол. За вождение в нетрезвом состоянии суд теперь должен забрать у нее водительские права.