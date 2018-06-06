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В Одессе пьяная водитель Jaguar протаранила сразу 4 авто: фото и видео

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Водитель Jaguar
Водитель Jaguar / Таймер

5 июня в Одессе пьяная женщина за рулем Jaguar, не справившись с управлением, разбила сразу четыре автомобиля.

Об этом сообщает "Таймер".

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Как свидетельствуют очевидцы, водитель поворачивала на Сабенеив мост и, не справившись с управлением, столкнулась с другим авто. От удара Jaguar окончательно потерял управление и протаранил еще 3 автомобиля, которые стояли на обочине.

ДТП в Одесі
ДТП в Одессе

Водійка була у стані алкогольного сп'яніння
Водитель была в состоянии алкогольного опьянения

Жінка за кермом Jaguar протаранила 4 авто

Женщина за рулем Jaguar протаранил 4 авто

На место происшествия прихала полиция. Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в крови водителя, что более чем в 10 раз превышает норму. На женщину составили админпротокол. За вождение в нетрезвом состоянии суд теперь должен забрать у нее водительские права.

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Алкоголь Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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