В Одессе пьяная водитель Jaguar протаранила сразу 4 авто: фото и видео
5 июня в Одессе пьяная женщина за рулем Jaguar, не справившись с управлением, разбила сразу четыре автомобиля.
Об этом сообщает "Таймер".
Читайте также: В Одессе водителя, сбившую на смерть женщину с девочкой, оставили под стражей
Как свидетельствуют очевидцы, водитель поворачивала на Сабенеив мост и, не справившись с управлением, столкнулась с другим авто. От удара Jaguar окончательно потерял управление и протаранил еще 3 автомобиля, которые стояли на обочине.
ДТП в Одессе
Водитель была в состоянии алкогольного опьянения
Женщина за рулем Jaguar протаранил 4 авто
На место происшествия прихала полиция. Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в крови водителя, что более чем в 10 раз превышает норму. На женщину составили админпротокол. За вождение в нетрезвом состоянии суд теперь должен забрать у нее водительские права.
Выбор редакции
-
"У нас горячая фаза войны": Порошенко остро высказался об агрессии России на Донбассесегодня, 14:12
-
Россия стянула в оккупированный Крым тысячи военных и авиацию: известна причинасегодня, 12:10
-
"Это рак, они все умрут": появилась аудиозапись скандального заявления заместителя Супрунсегодня, 10:57