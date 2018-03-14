В Одессе пьянчужка из окна квартиры стрелял по прохожим

В Одессе задержали 33-летнего мужчину, который среди бела дня открыл огонь по прохожим и автомобилям.

Об этом сообщили в областной полиции.

Мужчина стрелял из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара в Малиновском районе Одессы.

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Вследствие инцедент никто не пострадал. Он попал только в дерево и автомобиль. Полицию вызвала местная жительница. На месте выяснили, что мужчина стрелял из собственного зарегистрированного оружия.

Однако зачем это делал – не смог объяснить из-за сильного алкогольного опьянения. Оружие у нарушителя изъяли. Правонарушитель доставлен в отдел полиции и решается вопрос об избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.