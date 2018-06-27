В Одессе пьяный водитель протаранил трактор: есть пострадавшие / Фото пресс-службы полиции

В Одессе водитель BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с трактором. В салоне автомобиля находилось четыре человека. Их доставили в больницу.