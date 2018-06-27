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      В Одессе пьяный водитель протаранил трактор: есть пострадавшие

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      В Одессе пьяный водитель протаранил трактор: есть пострадавшие
      В Одессе пьяный водитель протаранил трактор: есть пострадавшие / Фото пресс-службы полиции

      В Одессе водитель BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с трактором. В салоне автомобиля находилось четыре человека. Их доставили в больницу.

      ДТП произошло в среду, 27 июня, в 6 утра на Фонтанской дороге.

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      Как сообщили в патрульной полиции Одессы, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

      Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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