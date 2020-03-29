14:40
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Одессе подрались из-за портрета Сталина на автомобиле: фото

      - Читати новину українською
      Владелец авто снял портрет Сталина после прибытия полиции / Фото с фейсбук-страницы Демьяна Ганула

      В Одессе активисты "Уличного фронта" заметили припаркованный автомобиль с портретом Иосифа Сталина на стекле. Попытки снять изображение с авто переросли в драку.

      Toyota с портретом Сталина на стекле принадлежит владельцу мастерской по ремонту техники. На просьбу снять запрещенную символику мужчина согласился подождать полицию. Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в фейсбуке.

      Читайте также Сторонники Шария попытались установить доску Жукову в Одессе, но все пошло не так

      По прибытии полицейского патруля к конфликту присоединились и пророссийски настроенные активисты. После словесной перепалки началась массовая драка. В результате сторонник Сталина самостоятельно снял портрет вождя со своего автомобиля.

      В пресс-службе полиции сообщили, что открыли уголовное производство против владельца Toyota – за изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарного режима.

      Сейчас досудебное следствие по данному факту продолжается. Согласно санкции статьи, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой,
      – сообщили в полиции.

      Заметим, что Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского режимов еще в 2015 году, приняв так называемый закон о декоммунизации.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины СССР Криминальные новости столкновения Декоммунизация Полиция Активисты Новости Одессы
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:12 В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областей
      Лікування 23837
      сегодня , 11:40 Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известно
      Новини України 3991
      сегодня , 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 15530
      сегодня , 09:01 Главные новости 28 марта: коронавирус у Скороход, изменения в руководстве ВСУ
      Головні новини 4794
      сегодня , 10:27 Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
      Лікування 131986
      сегодня , 08:28 Эвакуация украинцев: спецборт из Нью-Йорка приземлился в Киеве
      Новини України 3144
      сегодня , 13:44 Коронавирус в России зафиксировано более 1500 больных
      Лікування 117776
      сегодня , 13:22 В России коронавирус подозревают у 180 тысяч человек
      Новини світу 2370
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
      Євгенія Мазур
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Андрій Шляхтін
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      Залиште відгук