В Одессе подрались из-за портрета Сталина на автомобиле: фото
В Одессе активисты "Уличного фронта" заметили припаркованный автомобиль с портретом Иосифа Сталина на стекле. Попытки снять изображение с авто переросли в драку.
Toyota с портретом Сталина на стекле принадлежит владельцу мастерской по ремонту техники. На просьбу снять запрещенную символику мужчина согласился подождать полицию. Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в фейсбуке.
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По прибытии полицейского патруля к конфликту присоединились и пророссийски настроенные активисты. После словесной перепалки началась массовая драка. В результате сторонник Сталина самостоятельно снял портрет вождя со своего автомобиля.
В пресс-службе полиции сообщили, что открыли уголовное производство против владельца Toyota – за изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарного режима.
Сейчас досудебное следствие по данному факту продолжается. Согласно санкции статьи, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой,
– сообщили в полиции.
Заметим, что Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского режимов еще в 2015 году, приняв так называемый закон о декоммунизации.
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