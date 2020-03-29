В Одессе подрались из-за портрета Сталина на автомобиле: фото

В Одессе активисты "Уличного фронта" заметили припаркованный автомобиль с портретом Иосифа Сталина на стекле. Попытки снять изображение с авто переросли в драку.

Toyota с портретом Сталина на стекле принадлежит владельцу мастерской по ремонту техники. На просьбу снять запрещенную символику мужчина согласился подождать полицию. Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в фейсбуке.

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По прибытии полицейского патруля к конфликту присоединились и пророссийски настроенные активисты. После словесной перепалки началась массовая драка. В результате сторонник Сталина самостоятельно снял портрет вождя со своего автомобиля.

В пресс-службе полиции сообщили, что открыли уголовное производство против владельца Toyota – за изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарного режима.

Сейчас досудебное следствие по данному факту продолжается. Согласно санкции статьи, подобные действия наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой,

– сообщили в полиции.

Заметим, что Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского режимов еще в 2015 году, приняв так называемый закон о декоммунизации.