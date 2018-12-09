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      В Одессе погиб известный украинский ученый Александр Захария

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      В Одессе погиб ученый Александр Захария
      В Одессе погиб ученый Александр Захария / Фото из Facebook

      Вечером 7 декабря в Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария. Известно, что на профессора наехал автомобиль неподалеку от дома, в котором он проживал

      Об этом сообщают его коллеги и друзья в Facebook.

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      Трагически погиб Александр Захария – ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек. По предварительной версии, был сбит авто близ своего дома на Маразлиевской,
      – рассказал его друг Владимир Геник

      Александр Захария – кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета имени Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов. Был членом научного совета по проблеме аналитической химии Национальной академии наук Украины.

      Он также был известен как участник одесского Евромайдана и часто выступал на телевидении в качестве эксперта.

       

      Теги: Новости Украины наука Аварии и ДТП Потери Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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