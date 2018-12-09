В Одессе погиб известный украинский ученый Александр Захария

Вечером 7 декабря в Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария. Известно, что на профессора наехал автомобиль неподалеку от дома, в котором он проживал

Об этом сообщают его коллеги и друзья в Facebook.

Читайте также: В России умерла известная правозащитница Людмила Алексеева

Трагически погиб Александр Захария – ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек. По предварительной версии, был сбит авто близ своего дома на Маразлиевской,

– рассказал его друг Владимир Геник

Александр Захария – кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета имени Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов. Был членом научного совета по проблеме аналитической химии Национальной академии наук Украины.

Он также был известен как участник одесского Евромайдана и часто выступал на телевидении в качестве эксперта.