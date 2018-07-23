В Одессе похитили "кота-геймера": в полиции потролили грабителя
В Одессе похитили скульптуру "кота-геймера". Скульптурный ансамбль состоял из металлического кота и гаджета, размещенного рядом. После кражи на скамейке остался только муляжний планшет.
В полиции уже успели прокомментировать кражу.
Читайте также: Мастерица создает очень реалистичные портреты кошек: фото
Так на своей странице в Facebook советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк разместил видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина в кепке сначала сидит рядом со скульптурой, а затем похищает ее.
По факту позорной кражи скульптуры "кота геймера", которую любили и одесситы и гости города, открыто уголовное производство. На видео с камеры наблюдения как раз видно дегенерата, что совершил кражу,
– написал Форостяк.
Кроме этого, представитель Нацполиции еще и посмеялся над грабителем.
Надеюсь в местах лишения свободы будет известен, что сидит за самую тупую из возможных кражу,
– добавил он.