В Одессе похитили "кота-геймера": в полиции потролили грабителя

В Одессе похитили скульптуру "кота-геймера". Скульптурный ансамбль состоял из металлического кота и гаджета, размещенного рядом. После кражи на скамейке остался только муляжний планшет.

В полиции уже успели прокомментировать кражу.

Читайте также: Мастерица создает очень реалистичные портреты кошек: фото

Так на своей странице в Facebook советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк разместил видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина в кепке сначала сидит рядом со скульптурой, а затем похищает ее.

По факту позорной кражи скульптуры "кота геймера", которую любили и одесситы и гости города, открыто уголовное производство. На видео с камеры наблюдения как раз видно дегенерата, что совершил кражу,

– написал Форостяк.

Кроме этого, представитель Нацполиции еще и посмеялся над грабителем.

Надеюсь в местах лишения свободы будет известен, что сидит за самую тупую из возможных кражу,

– добавил он.