В Одессе похитили скульптуру любимого кота Жванецкого

В Одессе неизвестные похитили скульптуру "Кота Морриса" – любимого кота юмориста Михаила Жванецкого, которая размещалась на подоконнике Всемирного клуба одесситов. Скульптуру установили в апреле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: В Одессе возле пляжа случилось чрезвычайное происшествие

"В Приморский отдел полиции в Одессе поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру "Кота Морриса", которая была установлена ​​на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщила в Facebook директор клуба Елена Павлова, автор памятника, одесский скульптор Татьяна Штыкало специально работала в пластике, чтобы у воров не было желания похитить скульптуру, но это их не остановило.

Самое обидное, что целым его снять, скорее всего, не могли, по словам автора, Татьяны Штыкало, он должен был расколоться при таких манипуляциях,

– пишет Елена Павлова.



Фото до похищения скульптуры



Фото после похищения скульптуры



Внимание! В публикации присутствует ненормативная лексика !!!