В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине: впечатляющие фото, видео
В Одессе презентовали самый длинный трамвай в Украине Odissey MAX. Он может перевозить до 280 пассажиров одновременно.
Трамвай длиной более 30 метров и состоит из 62 посадочных мест.
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Собирали трамвай в самой Одессе на вагоно-ремонтной мастерской "Одесгорэлектртранс".
Такой транспорт вскоре будут тестировать на всех трамвайных маршрутах города в течение месяца. А впоследствии он выйдет на маршрут, перевозить пассажиров.
Самый длинный трамвай в Украине
Вид трамвая изнутри
Трамвай может перевозить около 280 пассажиров
Самый длинный трамвай в Украине презентовали в Одессе: смотрите видео
Источник: 24 канал
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