В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине: впечатляющие фото, видео

В Одессе презентовали самый длинный трамвай в Украине Odissey MAX. Он может перевозить до 280 пассажиров одновременно.

Трамвай длиной более 30 метров и состоит из 62 посадочных мест.

К слову: Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины

Собирали трамвай в самой Одессе на вагоно-ремонтной мастерской "Одесгорэлектртранс".

Такой транспорт вскоре будут тестировать на всех трамвайных маршрутах города в течение месяца. А впоследствии он выйдет на маршрут, перевозить пассажиров.



Самый длинный трамвай в Украине



Вид трамвая изнутри



Трамвай может перевозить около 280 пассажиров

Самый длинный трамвай в Украине презентовали в Одессе: смотрите видео