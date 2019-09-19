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      В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине: впечатляющие фото, видео

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      Самый длинный трамвай в Украине
      Самый длинный трамвай в Украине / odpublic.net

      В Одессе презентовали самый длинный трамвай в Украине Odissey MAX. Он может перевозить до 280 пассажиров одновременно.

      Трамвай длиной более 30 метров и состоит из 62 посадочных мест.

      К слову: Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины

      Собирали трамвай в самой Одессе на вагоно-ремонтной мастерской "Одесгорэлектртранс".

      Такой транспорт вскоре будут тестировать на всех трамвайных маршрутах города в течение месяца. А впоследствии он выйдет на маршрут, перевозить пассажиров.

      найдовший трамвай в україні
      Самый длинный трамвай в Украине

      найдовший трамвай в україні
      Вид трамвая изнутри

      трамвай найдовший
      Трамвай может перевозить около 280 пассажиров

      Самый длинный трамвай в Украине презентовали в Одессе: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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