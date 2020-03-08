В Одессе покажут редкого тигренка из Красной книги: трогательные фото и видео

Амурский тигренок появился на свет в местном зоопарке Одессы. Его родители — пара редких тигров Тайгер и Натали. Сейчас животное, которому всего 2 месяца, показывать рано.

Вместе с мамой малыш находится в закрытом вольере. Тигренок только начало вылезать из логова и познавать мир.

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Работники зоопарка пытаются как можно меньше беспокоить семью и никому не показывают малыша. Ведь, как пояснил директор зоопарка, в неволе испуганная мама может и отказаться от детеныша.

Наша задача – просто хорошо кормить самку. Она съедает 11 килограммов мяса в день, мы ей также даем витамины. Тигренок пьет молоко, но сейчас уже начинает пробовать мясо,

– рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Имя тигренку традиционно выберут на конкурсе "Дай имя малышу". Отец по имени Тайгер пока живет отдельно. Кроме Тайгера и Натали, в Одессе живет еще один молодой амурский тигр, которого доставили в 2019 году.



Через месяц в Одессе покажут тигренка / Фото "Думская"



Детеныш амурского тигра / Фото "Думская"

К слову, амурские тигры занесены в Международную красную книгу и являются самыми хищными кошками на Земле. В дикой природе их осталось около 500 животных. Примерно столько же находится в зоопарках по всему миру.

Смотрите видео амурского тигренка: