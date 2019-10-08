В Одессе полицейские жестоко избивали задержанных, требуя признания: видео

Правоохранители угрожали, валили людей на землю, били дубинками и ногами. Таким образом они пытались получить от задержанных признания о краже золотой цепочки.

Видео, на которых видно, как правоохранители издеваются над задержанными мужчинами, обнародовала пресс-служба ГБР. Именно Бюро расследований занимается этим делом, а досудебное расследование осуществляет прокуратура Одесской области.

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О подозрении в избиении двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области сообщили следователи ГБР.

Правоохранители во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в отделение полиции.

Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки. Правоохранители заставляли задержанных признаться в преступлении. Чтобы получить нужные показания и признания, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

На обнародованном видео видно, как полицейские унижают человека, бросают на пол, ногами бьют по почкам. Он сказал, что обратится в прокуратуру, и за эти слова получает новые пинки.

Полицейские в Одессе жестоко избили мужчину: видео 18+

Полицейских подозревают в пытках. В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.