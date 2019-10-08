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      В Одессе полицейские жестоко избивали задержанных, требуя признания: видео

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      Полицейские жестоко избили задержанного в Одессе
      Полицейские жестоко избили задержанного в Одессе / Скриншот с видео

      Правоохранители угрожали, валили людей на землю, били дубинками и ногами. Таким образом они пытались получить от задержанных признания о краже золотой цепочки.

      Видео, на которых видно, как правоохранители издеваются над задержанными мужчинами, обнародовала пресс-служба ГБР. Именно Бюро расследований занимается этим делом, а досудебное расследование осуществляет прокуратура Одесской области.

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      О подозрении в избиении двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области сообщили следователи ГБР.

      Правоохранители во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в отделение полиции.

      Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки. Правоохранители заставляли задержанных признаться в преступлении. Чтобы получить нужные показания и признания, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

      На обнародованном видео видно, как полицейские унижают человека, бросают на пол, ногами бьют по почкам. Он сказал, что обратится в прокуратуру, и за эти слова получает новые пинки.

      Полицейские в Одессе жестоко избили мужчину: видео 18+

      Полицейских подозревают в пытках. В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Полиция Криминальные новости Постраждалі Новости Одессы
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