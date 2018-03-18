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В Одессе полиция перекрыла доступ к консульству России

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В Одессе полиция перекрыла доступ к консульству России
В Одессе полиция перекрыла доступ к консульству России / Фото из открытых источников

В воскресенье, 18 марта, в Одессе 15 сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генерального консульства России. По словам правоохранителей, проезд через границу могут осуществлять только жители близлежащих домов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства пока нет. При этом за зоной перекрытия стоят 2 автозака.

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Открылся ли в консульстве участок для голосования в выборах президента России – пока неизвестно, поскольку в дипломатическом учреждении сейчас не отвечают на телефонные звонки.

Как рассказал начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, около 8:00 к правоохранителям поступило сообщение о заминировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства.

Напомним, Россия планировала открыть 4 избирательных участка для голосования на выборах президента РФ в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.

Теги: Выборы в России 2018 Новости Украины Полиция Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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