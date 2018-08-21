В Одессе полиция задержала киллера-неудачника, у которого отклеилась борода: фото

В Одессе полиция задержала иностранного киллера, который планировал убить местного предпринимателя по приказу уголовного авторитета. Злоумышленник привлек внимание правоохранителей тем, что у него отклеилась борода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что при осмотре полицейские изъяли у киллера пистолет Макарова с патронами.

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"Также в дальнейшем было установлено, что указанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Входит в преступную группировку, лидер которой "Олег Ренийский" за создание преступной группировки и совершение тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске, скрывается на территории Румынии", – говорится в сообщении Аброськина.

Он добавил, что киллера взяли под стражу.