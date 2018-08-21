11:21
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе полиция задержала киллера-неудачника, у которого отклеилась борода: фото

269 Читати новину українською
В Одессе полиция задержала киллера, который планировал убить предпринимателя
В Одессе полиция задержала киллера, который планировал убить предпринимателя / Facebook-страница Аброськина

В Одессе полиция задержала иностранного киллера, который планировал убить местного предпринимателя по приказу уголовного авторитета. Злоумышленник привлек внимание правоохранителей тем, что у него отклеилась борода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что при осмотре полицейские изъяли у киллера пистолет Макарова с патронами.

Читайте также: В Киевской области задержали криминального авторитета, которого ранее выдворили из Украины

"Также в дальнейшем было установлено, что указанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Входит в преступную группировку, лидер которой "Олег Ренийский" за создание преступной группировки и совершение тяжких преступлений на территории Украины находится в межгосударственном розыске, скрывается на территории Румынии", – говорится в сообщении Аброськина.

Он добавил, что киллера взяли под стражу.

 

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Приднестровье Вячеслав Аброськин Новости Одессы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Кировограде актеры протестовали против увольнения директора театра
 28 декабря 2011 , 20:37 4
Новая инсталляция на Майдане Независимости: что не так с лозунгами украинских властей о Крыме
 18 марта , 03:02
Как голевые действия Ярмоленко стали гарантией побед Украины
 8 июня 2016 , 13:40
Фанатов Барселоны будут сажать в тюрьму на 15 лет в известной курортной стране
 9 июня 2017 , 18:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук