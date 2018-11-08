В Одессе полиция застрелила мужчину, которого подозревали в убийстве на кладбище: фото, видео
На правоохранителей Одесской области с топором набросился мужчина, которого разыскивали за убийство учителя на кладбище.
Об этом 8 ноября сообщил советник начальника главного управления полиции области Руслан Форостяк в Facebook.
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При проверке адреса, где, предположительно, находится подозреваемый в убийстве, мужчина пытался скрыться, а также оказал сопротивление сотрудникам полиции и бросился на одного из полицейских с топором.
По его словам, участковый Суворовского отделения полиции вынужден был применить табельное оружие, а потому вследствие полученного ранения подозреваемый в убийстве погиб.
Полиция застрелила подозреваемого в убийстве в Одессе/ Фото с Facebook-страницы Руслана Форостяка
Советник напомнил, что утром 2 ноября 61-летний преподаватель одного из высших учебных заведений города – шел на работу, его путь до остановки общественного транспорта проходил через кладбище.
Именно там мужчина получил ножевые ранения от неизвестного. Пострадавший смог вернуться домой. Сосед вызвал медиков, однако преподаватель умер в карете скорой помощи.
Полиция работает на месте убийства учителя в Одессе на кладбище/ Фото Национальной полиции
7 ноября по подозрению в нанесении смертельных ножевых ранений 61-летнему мужчине Хаджибеевское отделения полиции Одессы начало разыскивать Дмитрия Колдарара.
Смотрите видео с места происшествия убийства учителя в Одессе
Ранее в Одессе совершили нападение на учителя физики, который стал звездой YouTube. На улице Люстдорфская дорога трое неизвестных столкнули 64-летнего мужчину с велосипеда и отобрали транспортное средство.