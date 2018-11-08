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      В Одессе полиция застрелила мужчину, которого подозревали в убийстве на кладбище: фото, видео

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      Полицейский в Одессе был вынужден застрелить подозреваемого в убийстве учителя
      Полицейский в Одессе был вынужден застрелить подозреваемого в убийстве учителя / 24 Канал

      На правоохранителей Одесской области с топором набросился мужчина, которого разыскивали за убийство учителя на кладбище.

      Об этом 8 ноября сообщил советник начальника главного управления полиции области Руслан Форостяк в Facebook.

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      При проверке адреса, где, предположительно, находится подозреваемый в убийстве, мужчина пытался скрыться, а также оказал сопротивление сотрудникам полиции и бросился на одного из полицейских с топором.

       

      По его словам, участковый Суворовского отделения полиции вынужден был применить табельное оружие, а потому вследствие полученного ранения подозреваемый в убийстве погиб.

      Поліція Одеса Вбивство Розслідування Кримінал
      Полиция застрелила подозреваемого в убийстве в Одессе/ Фото с Facebook-страницы Руслана Форостяка

      Советник напомнил, что утром 2 ноября 61-летний преподаватель одного из высших учебных заведений города – шел на работу, его путь до остановки общественного транспорта проходил через кладбище.

      Именно там мужчина получил ножевые ранения от неизвестного. Пострадавший смог вернуться домой. Сосед вызвал медиков, однако преподаватель умер в карете скорой помощи.

      Поліція цвинтар поліцейські Одеса розслідування вбивство кримінал
      Полиция работает на месте убийства учителя в Одессе на кладбище/ Фото Национальной полиции

      7 ноября по подозрению в нанесении смертельных ножевых ранений 61-летнему мужчине Хаджибеевское отделения полиции Одессы начало разыскивать Дмитрия Колдарара.

       

      Смотрите видео с места происшествия убийства учителя в Одессе

      Ранее в Одессе совершили нападение на учителя физики, который стал звездой YouTube. На улице Люстдорфская дорога трое неизвестных столкнули 64-летнего мужчину с велосипеда и отобрали транспортное средство.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Полиция Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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