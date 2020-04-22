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      В Одессе полностью закрыли рынки после скандала с "Привозом": люди протестуют

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      В Одессе закрыли рынки / Факты

      После громкого скандала с рынком "Привоз", который работал во время карантина, власти города решили полностью закрыть рынки. Ограничили доступ на кладбища и перенесли поминальные дни на 6 июня.

      Решение о закрытии рынков принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Одесской ОГА.

      Важно Город в Одесской области изолируют из-за массовых случаев COVID-19

      Также на заседании приняли ряд решений о дополнительных противоэпидемических мерах по предотвращению распространения COVID-19 на территории Одессы.

      Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о скандале с рынком "Привоз"?
      21 апреля во время совещания с председателями облгосадминистраций руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил проблему того, что в Харькове и Одессе несмотря на карантин продолжают работать рынки.

      Также заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин заявил, что из-за не закрытия на карантин рынка "Привоз" открыто уголовное производство. Махотин утверждал, что этот рынок продолжает работать частично, примерно на 30%.

      Телеграмм канал "Одесса сейчас" пишет, что по состоянию на 22 апреля 11:00 рынок "Привоз" закрыт, но контрабандисты продают сигареты.

      Вместе с тем не все одесситы довольны решением властей. Люди протестуют против закрытия рынков.

      Как выглядит "Привоз" сейчас/Фото "Одесса сейчас"

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Андрей Ермак Скандал Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Криминал Новости Одессы
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