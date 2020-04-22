В Одессе полностью закрыли рынки после скандала с "Привозом": люди протестуют

После громкого скандала с рынком "Привоз", который работал во время карантина, власти города решили полностью закрыть рынки. Ограничили доступ на кладбища и перенесли поминальные дни на 6 июня.

Решение о закрытии рынков принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Одесской ОГА.

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Также на заседании приняли ряд решений о дополнительных противоэпидемических мерах по предотвращению распространения COVID-19 на территории Одессы.

Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий,

– говорится в сообщении.

Что известно о скандале с рынком "Привоз"?

21 апреля во время совещания с председателями облгосадминистраций руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил проблему того, что в Харькове и Одессе несмотря на карантин продолжают работать рынки.



Также заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин заявил, что из-за не закрытия на карантин рынка "Привоз" открыто уголовное производство. Махотин утверждал, что этот рынок продолжает работать частично, примерно на 30%.

Телеграмм канал "Одесса сейчас" пишет, что по состоянию на 22 апреля 11:00 рынок "Привоз" закрыт, но контрабандисты продают сигареты.

Вместе с тем не все одесситы довольны решением властей. Люди протестуют против закрытия рынков.

Как выглядит "Привоз" сейчас/Фото "Одесса сейчас"