В Одессе полностью закрыли рынки после скандала с "Привозом": люди протестуют
После громкого скандала с рынком "Привоз", который работал во время карантина, власти города решили полностью закрыть рынки. Ограничили доступ на кладбища и перенесли поминальные дни на 6 июня.
Решение о закрытии рынков принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-служба Одесской ОГА.
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Также на заседании приняли ряд решений о дополнительных противоэпидемических мерах по предотвращению распространения COVID-19 на территории Одессы.
Решено остановить работу розничных рынков в городе на период проведения карантинных мероприятий,
– говорится в сообщении.
Что известно о скандале с рынком "Привоз"?
21 апреля во время совещания с председателями облгосадминистраций руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил проблему того, что в Харькове и Одессе несмотря на карантин продолжают работать рынки.
Также заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Махотин заявил, что из-за не закрытия на карантин рынка "Привоз" открыто уголовное производство. Махотин утверждал, что этот рынок продолжает работать частично, примерно на 30%.
Телеграмм канал "Одесса сейчас" пишет, что по состоянию на 22 апреля 11:00 рынок "Привоз" закрыт, но контрабандисты продают сигареты.
Вместе с тем не все одесситы довольны решением властей. Люди протестуют против закрытия рынков.
Как выглядит "Привоз" сейчас/Фото "Одесса сейчас"
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