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      В Одессе посреди улицы разгуливал маленький львенок: фото

      66 Читати новину українською
      В Одессе на улице разгуливал львенок
      В Одессе на улице разгуливал львенок / dumskaya.net

      В Одессе прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару. Маленький хищник был на улице сам, без хозяев.

      Фото животного опубликовало местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.

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      Маленький хищник был без каких-либо ошейников и поводков. Он прогуливался неподалеку от жилого комплекса на Французском бульваре.


      В Одессе по улице разгуливал львенок

      Это уже не первый случай, когда прохожие замечают маленького львенка на улицах Одессы. Так, в ноябре прошлого года одесситы увидели зверька, который ночью гулял в одном из дворов в районе Аркадия.

      На видео видно, что львенок растерян, но не пугается людей, стоявших поблизости.

      На улице Одессы заметили львенка: видео

       

      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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