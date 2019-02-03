В Одессе посреди улицы разгуливал маленький львенок: фото

В Одессе прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару. Маленький хищник был на улице сам, без хозяев.

Фото животного опубликовало местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.

Читайте также: Подошли очень близко: двух диких зубров заметили на Буковине – впечатляющее видео

Маленький хищник был без каких-либо ошейников и поводков. Он прогуливался неподалеку от жилого комплекса на Французском бульваре.



В Одессе по улице разгуливал львенок

Это уже не первый случай, когда прохожие замечают маленького львенка на улицах Одессы. Так, в ноябре прошлого года одесситы увидели зверька, который ночью гулял в одном из дворов в районе Аркадия.

На видео видно, что львенок растерян, но не пугается людей, стоявших поблизости.

На улице Одессы заметили львенка: видео