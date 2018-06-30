В Одессе пожарные спасли квартиру, которая была полностью захламлена бытовым мусором

В Одессе 29 июня спасатели ликвидировали пожар в квартире, которая была полностью захламлена бытовым мусором. Пожар возник в доме на улице Пушкинская в квартире на третьем этаже.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Для доступа к источнику горения спасатели установили три выдвижные 3-коленные лестницы и через окна начали разбор завалы из мусора и проливку площади квартиры. В то же время, через входную дверь с участием жильцов дома проводилось изъятие и вынос бытового мусора во двор,

– рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, была угроза распространения огня из квартиры на чердачное помещение, но благодаря своевременным действиям удалось не допустить распространения пожара по пустотам и деревянным конструкциям дома.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.



Пожар возник в квартире на третьем этаже