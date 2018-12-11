В Одессе "прикрыли лавочку" наркодистрибьюторив, которые завозили психотропы из стран ЕС

В Одессе правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые возили крупные партии наркотиков из Западной Европы для сбыта в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Организовал схему гражданин Израиля, привлекая к ней пятерых жителей Одесской области. Подозреваемый некоторое время жил в разных странах Евросоюза, где успел наладить "наркосвязи". Поэтому смог наладить незаконный канал поставки кокаина и МДМА в особо крупных размерах из Европы в Украину.

Его сообщники осуществляли сбыт наркотиков и психотров на всей территории государства. Наркоторговцы встречались с покупателями "товара" в ресторанах. При этом для конспирации своей противоправной деятельности наркодельцы обеспечивали скрытое наблюдение за потенциальными клиентами,

– отметили в полиции.

У членов группировки изъяли более 1,5 тысячи таблеток "экстази", 500 граммов кокаина, 200 граммов амфетамина, а также более 2 кг каннабиса элитных сортов. Стоимость контрабанды оценили в 2 миллиона гривен.

Кроме того, конфисковали пистолеты травматического действия с патронами к ним, ножи и газовые баллончики, а также автомобили представительского класса.

Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео: в Одесской области разоблачили наркогруппировку