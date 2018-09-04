В Одессе произошел масштабный пожар на СТО: пострадали спасатели

В понедельник вечером, 3 сентября, на улице Дальницкая в Одессе вспыхнул пожар в складском помещении станции технического обслуживания. В результате возгорания пострадали четверо спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Как рассказали в пресс-службе управления ГСЧС, к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место пожара было установлено загорание смазочных материалов и неизвестных веществ на складе на первом и втором этажах.

В Одессе произошел масштабный пожар на СТО

Интенсивный пожар вызвал череду взрывов неизвестного происхождения.

В результате возгорания обрушилась крыша, поэтому пожар распространился на площадь 150 квадратных метров. Во время падения элементов конструкций крыши и тушения пожара четверо пожарных получили травмы и бригадой скорой медицинской помощи с повреждениями различной степени доставлены в лечебные учреждения,

– зазачили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели пожар ликвидировали. По месту вызова были привлечены вспомогательные службы, аварийные бригады, Национальная полиция, служба медицины катастроф. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара пострадало четверо спасателей

К слову, 29 августа в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре на Харьковском шоссе. На видео были зафиксированы густые серые клубы дыма, охватившие часть здания.