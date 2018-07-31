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В Одессе произошла перестрелка из-за арбузов: подробности инцидента

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В Одессе произошла перестрелка между водителями и продавцами арбузов
В Одессе произошла перестрелка между водителями и продавцами арбузов / пресс-служба Нацполиции Одессы

31 июля в Малиновском районе Одессы произошла перестрелка между продавцами арбузов и водителями, которые не могли проехать через перегороженную торговыми лотками дорогу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одессы.

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В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Маршала Малиновского слышны выстрелы. Конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента один из автовладельцев вытащил травматическое оружие и начал стрелять по продавцам: одного травмировал в ухо, другого – в руку.

Известно, что оба водителя с места происшествия скрылись, однако правоохранители их разыскали и доставили в полицейский участок. Против них уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Украины Новости Одессы
Источник: 24 канал
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