В Одессе произошла перестрелка из-за арбузов: подробности инцидента

31 июля в Малиновском районе Одессы произошла перестрелка между продавцами арбузов и водителями, которые не могли проехать через перегороженную торговыми лотками дорогу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одессы.

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В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Маршала Малиновского слышны выстрелы. Конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента один из автовладельцев вытащил травматическое оружие и начал стрелять по продавцам: одного травмировал в ухо, другого – в руку.



Известно, что оба водителя с места происшествия скрылись, однако правоохранители их разыскали и доставили в полицейский участок. Против них уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".