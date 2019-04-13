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      В Одессе произошли столкновения в Летнем театре: фото и видео

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      В Одессе произошли столкновения в Летнем театре между сторонниками строительства концертной площадки и активистами, которые выступают за сохранение там зеленой зоны.

      В полдень там собрались три десятка активистов против застройки Летнего театра, сообщает "Думская".

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      В сквере в центре города накануне начались работы по благоустройству, но мэрия до сих пор не показала людям будущий проект.

      Так, люди опасаются, чтобы вместо сквера не вырос очередной торговый центр. Пришли и те кто, кто поддерживает проект благоустройства. В ходе митинга один из противников работ потребовал убрать будку охраны. Между сторонами произошли столкновения.

      Этот проект благоустройства должен быть согласован с Министерством Культуры, и только тогда он может быть реализован. Сейчас такого согласования нет, нет даже запроса на такое согласование, то есть, все действия, которые здесь происходят, являются незаконными,
      – сказала общественная деятельница Татьяна Петракевич.

      одеса сутички літній театр
      Столкновения возле Летнего театра

      сутички одеса літній театр
      Столкновения возле Летнего театра

      сутички одеса театр
      Столкновения возле Летнего театра

      одеса сутички літній театр
      Столкновения возле Летнего театра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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