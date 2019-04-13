В Одессе произошли столкновения в Летнем театре: фото и видео

В Одессе произошли столкновения в Летнем театре между сторонниками строительства концертной площадки и активистами, которые выступают за сохранение там зеленой зоны.

В полдень там собрались три десятка активистов против застройки Летнего театра, сообщает "Думская".

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В сквере в центре города накануне начались работы по благоустройству, но мэрия до сих пор не показала людям будущий проект.

Так, люди опасаются, чтобы вместо сквера не вырос очередной торговый центр. Пришли и те кто, кто поддерживает проект благоустройства. В ходе митинга один из противников работ потребовал убрать будку охраны. Между сторонами произошли столкновения.

Этот проект благоустройства должен быть согласован с Министерством Культуры, и только тогда он может быть реализован. Сейчас такого согласования нет, нет даже запроса на такое согласование, то есть, все действия, которые здесь происходят, являются незаконными,

– сказала общественная деятельница Татьяна Петракевич.



Столкновения возле Летнего театра



Столкновения возле Летнего театра



Столкновения возле Летнего театра