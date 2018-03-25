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В Одессе прошел марш памяти Саши Белого

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Саша Белый
Саша Белый / Фото из свободных источников

В Одессе прошел марш приуроченный памяти руководителя УНА-УНСО и координатора "Правого сектора" в Западной Украине Александра Музычко, более известного как Саша Белый.

Активисты прошлись маршем от Соборной площади до Приморского бульвара, скандируя имя Белого и отдавая дань своему собрату.

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"Музычко – знаковая фигура в истории Украины. Он еще в начале 90-х участвовал во всех военных конфликтах за пределами Украины, где боролись с российским нашествием. Так он как бы предвидел то, что происходило в дальнейшем в Украине. Он говорил: если не остановить россиян на Кавказе или в других местах, то они придут в Украину. Так и случилось ", – сказал член Всеукраинского объединения "Сокол" Константин Василец.

Напомним, Александр Музычко был убит 25 марта 2014 года работниками МВД. В МВД заявили, что он сам себя застрелил.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Правый сектор
Источник: 24 Канал
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